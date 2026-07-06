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В российских школах пересмотрят программу обучения старшеклассников

В июле текущего года Министерство просвещения намерено утвердить обновлённый образовательный стандарт для учащихся десятых и одиннадцатых классов.

В июле текущего года Министерство просвещения намерено утвердить обновлённый образовательный стандарт для учащихся десятых и одиннадцатых классов.

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, переработанная программа вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Основные корректировки коснутся дисциплин в области точных и естественных наук.

Планируется сделать уроки математики, физики, химии и биологии более практико-ориентированными — с фокусом на те знания, которые помогут школьникам в их будущей профессиональной деятельности.

Помимо этого, в список ожидаемых образовательных результатов официально включат компетенции по использованию технологий искусственного интеллекта. Как отметил Кравцов, новая версия стандарта призвана качественнее готовить старшеклассников к продолжению учёбы и будущей работе.

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