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Зария вернулся в КПЛ и принес важную победу в дебютном матче за «Актобе»

Казахстанским болельщикам футбола хорошо известно имя грузинского полузащитника Гиорги Зария, который ранее блистал своим выступлением за алматинский «Кайрат». 28-летний хавбек после некоторого отсутствия вернулся в КПЛ и надел майку «Актобе», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Первый же матч в составе западноказахстанцев выдался удачным для грузинского легионера, который в матче 16-го тура КПЛ-2026 против талдыкорганского «Жетысу» вышел на замену на 87-й минуте вместо португальца Луиша Нани.

К моменту выхода его на поле счет был 1:1 после точных ударов Ивана Ордеца и Асхата Балтабекова («Жетысу»).

И вот на восьмой компенсированной минуте основного времени Гиорги Зария вырвал победу для своих коллег, удачно реализовав пенальти — 2:1.

Также за последние четыре дня прошли ряд других поединков чемпионата Казахстана, результаты и итоговая расстановка команд в таблице выглядят в следующем порядке.

Возвращаясь к теме встречи «Актобе» — «Жетысу», нужно отметить голевой пас 39-летнего ветерана Луиша Нани, который только на днях прибыл с ЧМ-2026.

Там он побывал в качестве почетного гостя и предупредил общественность о голевых перспективах своего звездного соотечественника Криштиану Роналду.

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