На что подпишется «Ростелеком» на «Иннопроме-2026».

Кстати, «Ростелеком» представит на стенде Свердловской области мобильные комплексы видеоаналитики для промышленной безопасности. Оборудование позволяет вести круглосуточный мониторинг без присутствия инспектора. Это актуально для предприятий ТЭК и критически важной инфраструктуры для предотвращения опасных ситуаций. Комплекс включает взрывозащищенные видеокамеры с обзором 360°, серверы передачи данных и специализированное ПО на базе ИИ и машинного зрения, позволяющее предприятию перейти к проактивной модели управления рисками.