На что подпишется «Ростелеком» на «Иннопроме-2026».

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» компания «Ростелеком» планирует подписать ряд соглашений, касающихся цифровизации крупных холдингов и предприятий на Урале.
Один из ключевых проектов — новый этап сотрудничества с ПАО «Россети Урал». Стороны заложат основы для повышения цифровизации управления сетями освещения и внедрения энергоэффективных технологий на территориях присутствия энергокомпании в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Также партнер получит дополнительные мощности в инфраструктуре РТК-ЦОД.
Соглашение с корпорацией «Атомстройкомплекс» направлено на цифровизацию строительства. В первую очередь речь идет об обеспечении новых социальных объектов в Свердловской области полным перечнем современных телеком-решений на этапе проектирования и возведения.
Одним из главных совместных проектов с Уральской торгово-промышленная палатой станет подключение автоматизированных систем управления технологическими процессами на свердловских производствах.
«Цифровизация и роботизация отраслей — это необходимость для выживания бизнеса в эпоху стремительных изменений. Сегодня автоматизация и внедрение ИТ-решений позволяют работать быстрее и точнее. Это прямой путь к сокращению издержек и увеличению производительности», — подчеркнул директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков.
Кстати, «Ростелеком» представит на стенде Свердловской области мобильные комплексы видеоаналитики для промышленной безопасности. Оборудование позволяет вести круглосуточный мониторинг без присутствия инспектора. Это актуально для предприятий ТЭК и критически важной инфраструктуры для предотвращения опасных ситуаций. Комплекс включает взрывозащищенные видеокамеры с обзором 360°, серверы передачи данных и специализированное ПО на базе ИИ и машинного зрения, позволяющее предприятию перейти к проактивной модели управления рисками.
В перечень структур, с которыми также планируется подписание соглашений о сотрудничестве, войдут Уральский центр систем безопасности (УЦСБ), Уральский завод авто-текстильных изделий, ООО «Энерго-РС», екатеринбургский «Колледж цифровых технологий», а также ряд предприятий и организаций Челябинской области: ЧКПЗ, ООО «Робо», НТЦ «Приводная техника», ЮУрГУ и ГЛК «Солнечная долина».