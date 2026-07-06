На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Выброс пепла произошёл на вулкане Шивелуч 5 июля. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, взрыв поднял пепел на высоту 12 км над уровнем моря. Облако распространилось на 10 км к западу от вулкана. Продолжительность взрыва составила 10 минут. Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Он состоит из трёх частей: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского округа, находится примерно в 50 км от вулкана. Петропавловск-Камчатский расположен в 450 км.