Новости Нижегородской области 6 июля: острый дефицит бензина и непогода

Региональный оперштаб взвесит необходимость дополнительных мер на топливном рынке, чтобы сбалансировать спрос и предложение на заправках. Тем временем область продолжает ликвидировать последствия непогоды, бушевавшей в минувшие выходные. В Выездном погибла под завалами здания девочка, 16 пассажиров пришлось спускать на тросах из кабинок канатной дороги Нижний — Бор… Обо всё по порядку рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 6 июля.
Режим беспилотной опасности ввели в регионе в ночь на 6 июля. С раннего утра международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет самолёты только по согласованию с соответствующми службами, сообщила воздушная гавань.
В утренней сводке Минобороны России Нижегородской области нет: сообщается, что в течение ночи ПВО перехватила и уничтожила 519 украинских БПЛА в Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 29 июня: острый дефицит и ночные очереди.
Обстановку с бензином в регионе губернатор Глеб Никитин в минувшие выходные определил как острый дефицит: по его словам, спрос на топливо на заправках вырос на 60−70%, в то время как предложение, напротив, снизилось на 25%. Очереди к колонкам, начавшиеся 10−12 дней назад, всё длиннее и не иссякают даже по ночам, зачастую бензин заканчивается, и его не хватает всем желающим — водителей на АЗС встречают объявления «Бензина нет, и не ждите».
Важно, что все экстренные службы, комунальная техника и общественный транспорт в регионе топливом обеспечены, заявил глава области.
Глеб Никитин сообщил, что находится в процессе переговоров с федеральными властями и руководством крупнейших поставщиков бензина в розницу, чтобы вернуть баланс. В зависимости от результатов и договорённостей региональный оперштаб может ввести дополнительные меры в регионе. Это решится на заседании 6 июля.
Происшествия в Нижегородской области 6 июля: последствия урагана и эвакуация людей с канатки.
Шквалистый ветер до 23 м/с с ливнями и градом нарушил жизнь региона в минувшие выходные. 4 июля осталось Арзамасу: пообрывало провода, люди остались без света.
И самое страшное, что в посёлке Выездное несчастный случай унёс жизнь пятилетней девочки. Ребёнок находился в доме, на крышу которого обрушилась стена строящегося здания. Расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
5 июля внештатная ситуация возникла на канатной дороге Нижний Новгород — Бор, загруженной под завязку в выходные и в высокий туристический сезон. Дорогу остановили, как всегда делают при сильном ветре. Четыре пустые кабинки застряли у шестой опоры, а ещё две, с 16 пассажирами, зависли ближе к нижегородскому берегу, у станции Сенная. Силы МЧС по протоколу провели эвакуацию людей — такую ситуацию не раз отрабатывали на учениях в присутствии журналистов. Эвакуированные, в том числе четверо детей, чувствуют себя нормально.
А в причинах происшествия предстоит разобраться компетентным органам.
Погода в Нижегородской области 6 июля: шквалистый ветер не покидает регион.
Согласно сервису «Яндекс. Погода», ненастье в Нижегородской области задерживается: обещают облачную погоду с юго-восточным ветром до 16 м/с. Кроме того, становится заметно прохладнее: +21…+23 градуса после практически 30-градусной жары. Экстренное предупреждение МЧС России действовало в ночь на 6 июля, ждём дальнейших сообщений ведомства.