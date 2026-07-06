Новости Нижегородской области 6 июля: острый дефицит бензина и непогода

Обстановку с бензином в регионе губернатор Глеб Никитин в минувшие выходные определил как острый дефицит: по его словам, спрос на топливо на заправках вырос на 60−70%, в то время как предложение, напротив, снизилось на 25%. Очереди к колонкам, начавшиеся 10−12 дней назад, всё длиннее и не иссякают даже по ночам, зачастую бензин заканчивается, и его не хватает всем желающим — водителей на АЗС встречают объявления «Бензина нет, и не ждите».