В Хабаровске запустили собственное производство дорожных знаков по ГОСТу

«Мало того, что себестоимость знака уменьшилась, мы сами можем быть участниками рынка и предлагать свои услуги, зарабатывая ещё, уменьшая свою себестоимость. Вот что самое главное: качество и выход на рынок этих услуг», — подчеркивает заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин. — Время на месте не стоит, идёт внесение изменений в существующие ГОСТы, приходится перестраиваться. И для этого оборудование, которое мы приобретаем, делает нас мобильными в части любых изменений в улично-дорожную сеть".