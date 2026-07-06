В Хабаровске запустили собственное производство дорожных знаков по ГОСТу

Производство дорожных знаков возобновил Хабаровский научно-производственный центр организации дорожного движения. Для этого закупили несколько российских станков, которые позволяют делать указатели в строгом соответствии с ГОСТом. Последние несколько лет знаки приобретали у сторонней организации, однако качество, как отмечают в центре, заметно хромало.
«Получали постоянно негатив от граждан, от надзорных органов, потому что крепления у них не выдерживали эксплуатации, и они отваливались. Постоянно это нам доставляет неудобство — сдаём их по гарантии», — рассказал директор Хабаровского научно-производственного центра организации дорожного движения Фёдор Зимовик.
Теперь крепления дорожных знаков делают с помощью клепального станка — единственного в городе, как говорят в компании. Новое оборудование поможет не только экономить бюджетные средства, но и зарабатывать, предлагая услуги другим организациям.
«Мало того, что себестоимость знака уменьшилась, мы сами можем быть участниками рынка и предлагать свои услуги, зарабатывая ещё, уменьшая свою себестоимость. Вот что самое главное: качество и выход на рынок этих услуг», — подчеркивает заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин. — Время на месте не стоит, идёт внесение изменений в существующие ГОСТы, приходится перестраиваться. И для этого оборудование, которое мы приобретаем, делает нас мобильными в части любых изменений в улично-дорожную сеть".
Нормативный срок эксплуатации указателей — 10 лет. Сегодня в Хабаровске установлено порядка 12 тысяч дорожных знаков, больше половины из них требуют замены.