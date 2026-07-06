Красноярцам объяснили, зачем коммунальщики моют асфальт в дождь (видео)

В мэрии Красноярска объяснили, почему дорожная техника продолжает работать даже во время дождя. Оказалось, осадки помогают эффективнее очищать асфальт от грязи и экономить воду.
В городской администрации пояснили, что поливальные машины не моют, а очищают дорожное покрытие. Дождь размягчает грязь, скопившуюся между зернами асфальта, после чего мощная струя воды смывает её к прилотковой части дороги. Это позволяет быстрее и качественнее очистить покрытие при меньшем расходе воды.
Кроме того, в дождливую погоду эффективнее работают и большие дорожные пылесосы. Их щетки не приходится дополнительно смачивать водой, чтобы предотвратить образование пыли.
Напомним, ранее в Красноярске жара сменилась проливными дождями. Синоптики обещают, что на наступившей неделе погода в краевой столице будет преимущественно прохладной и пасмурной.
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