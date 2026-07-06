Красноярцам объяснили, зачем коммунальщики моют асфальт в дождь (видео)

В городской администрации пояснили, что поливальные машины не моют, а очищают дорожное покрытие. Дождь размягчает грязь, скопившуюся между зернами асфальта, после чего мощная струя воды смывает её к прилотковой части дороги. Это позволяет быстрее и качественнее очистить покрытие при меньшем расходе воды.