В Хабаровске установлено 39 новых остановочных павильонов

На нескольких новых остановочных павильонах установили цифровые видеоэкраны. Там будет транслироваться информация, которая расскажет новости города, там будут размещены афиши и другая полезная информация. До конца июля смонтируют еще 14 подобных видеоэкранов, пообещали в мэрии.