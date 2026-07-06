В Хабаровске установлено 39 новых остановочных павильонов

В Хабаровске установлено 12 современных остановок с обогревом и 27 открытого типа. Таким образом выполняется поручение губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина по обновлению устаревших павильонов на новые в краевом центре в рамках благоустройства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На нескольких новых остановочных павильонах установили цифровые видеоэкраны. Там будет транслироваться информация, которая расскажет новости города, там будут размещены афиши и другая полезная информация. До конца июля смонтируют еще 14 подобных видеоэкранов, пообещали в мэрии.
Особое внимание администрация уделила проверке ремонта павильонов на железнодорожном вокзале. Это место — визитная карточка города. И, конечно, она должна быть презентабельной. Подрядчикам поручено использовать все необходимые ресурсы для скорейшего и качественного завершения ремонта на этих площадках.
Поступали обращения хабаровчан и по поводу установки новой остановки возле бывшего музыкального театра. Остановка в этом месте скоро появится.
К сожалению, не все горожане бережно относятся к тому красивому, что появляется в Хабаровске. Регулярно сотрудники администрации фиксируют факты вандализма. Увы, периодически приходится наблюдать разбитые стекла остановок, поломанные дверные ручки, урны, объявления и надписи маркерами.
Инвесторам, которые оплачивают новые павильоны, а стоят они недешево, приходится тратить дополнительные средства, чтобы восстановить все элементы конструкций.
Всего в Хабаровске планируется установить больше ста новых остановок.