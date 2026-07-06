Прежде всего, Буш отучился в Йельском университете и получил там диплом бакалавра истории. Позже он закончил магистратуру в Гарварде по специальности деловое администрирование. Он не был отличником и учился на четверки, но это намного выше, чем можно ожидать от идиота. Более того, Буш — военный летчик, и налетал сотни часов на перехватчике F-102. Во время президентства и предвыборной кампании шли споры о том, насколько безупречной была его служба, но он, как минимум, ни разу не разбился, да и в целом слабоумие и истребительная авиация плохо совместимы.