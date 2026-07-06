Православный календарь на июль 2026: важные даты, именины и запреты на второй месяц лета

8 июля Православная церковь чтит благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских. В народной традиции и современной культуре этот день известен как День семьи, любви и верности. Святые Петр и Феврония воспринимаются как пример супружеской верности, терпения, взаимной поддержки и христианского отношения к браку. В этот день верующие молятся о мире в семье, помощи в супружестве, преодолении обид и сохранении любви. Полные тексты молитв и подробные традиции праздника — здесь. А о том, как красиво поздравить близких с таким душевным праздником, читайте в отдельном материале Life.ru!