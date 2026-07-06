Стиральная машина и сети: что еще скрывает дно Минского моря

«Мы производим ежемесячную очистку пляжей. При этом задействовано как минимум два водолаза, один катер и моторист. На данный момент уже очищено около одного километра пляжа. У нас идет очистка по шестому, восьмому и девятому пляжам Минского моря», — рассказал Бусел.