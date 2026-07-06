Стиральная машина и сети: что еще скрывает дно Минского моря

Пляжи Минского моря становятся одним из самых популярных мест отдыха в жаркие дни. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы освежиться, искупаться и провести день в компании близких.
Корреспондент Sputnik побывал на станции «Заславль-2», чтобы узнать, как спасатели обеспечивают комфорт и безопасность людей. И пока отдыхающие только раскладывают полотенца, специалисты уже готовы к рейду.
Русалки ни при чем.
В Минской городской организации ОСВОД работает 23 пляжа, рассказала официальный представитель организации Анна Новикова.
С начала купального сезона общество спасения на водах ежемесячно расчищает дно акватории 22 пляжей.
«Мы очищаем дно для того, чтобы люди могли зайти на пляж безопасно и не поранились. Мы производим первую очистку перед купальным сезоном, а затем продолжаем ее делать каждый месяц», — отметила Новикова.
Начальник спасательной станции «Заславль-2», профессиональный водолаз Павел Бусел рассказал, что очистку проводят на прибрежной территории.
«Это обычная сезонная работа, с которой специалисты успешно справляются уже на протяжении двух лет. Раньше такими работами занимались другие службы, однако теперь значительную часть задач выполняет ОСВОД», — подчеркнул он.
Для очистки водоемов на станции задействуют спасателей-водолазов, которые очищают дно своими руками. Начальник станции отметил, что они ориентируются в воде на ощупь, так как видимости практически нет — только на расстоянии вытянутой руки.
«Мы производим ежемесячную очистку пляжей. При этом задействовано как минимум два водолаза, один катер и моторист. На данный момент уже очищено около одного километра пляжа. У нас идет очистка по шестому, восьмому и девятому пляжам Минского моря», — рассказал Бусел.
Водолазы достают со дна острые стекла, порванные рыболовные сети, ржавый металл и даже бытовую технику — недавно в водоеме обнаружили стиральную машину.
В ОСВОД отметили, что любой брошенный в воду предмет может превратиться в ловушку для купающихся.
Спасатели призывают минчан и гостей столицы проявлять сознательность: не превращать живописные водоемы в свалку, забирать весь мусор с собой и беречь здоровье — свое и окружающих.
Ранее сообщалось, что с наступлением лета ОСВОД перешел на усиленный режим работы.
Сейчас спасательные посты дежурят с 10:00 до наступления темноты. В разгар сезона их рабочий день продлевается до 22:00, а ближе к концу лета график вновь корректируют вслед за сокращением светового дня. При этом спасательные станции работают круглосуточно.