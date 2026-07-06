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Каждый четвертый россиянин планирует отказаться от соцсетей этим летом

Этим летом каждый четвёртый житель России намерен взять паузу в использовании соцсетей и очистить своё цифровое пространство.

Этим летом каждый четвёртый житель России намерен взять паузу в использовании соцсетей и очистить своё цифровое пространство. Примерно треть участников опроса признались, что им хотелось бы временно отказаться от интернета, однако они ещё не готовы сделать этот шаг.

В то же время почти половина опрошенных заявили, что не видят смысла в подобной практике и продолжат пользоваться соцсетями в привычном режиме.

Те, кто уже пробовал устраивать перерыв, отмечают, что это позволяет легче переносить нагрузку, уменьшает чувство тревоги и помогает избежать лишнего шума из информационной среды.

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