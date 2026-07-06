Предприятия Татарстана примут участие в «Гонке Героев» в Менделеевске

В рамках мероприятия состоится корпоративный чемпионат по гонкам с препятствиями среди предприятий республики. Участие смогут принять команды, полностью сформированные из сотрудников одной компании.
В этом году организаторы выбрали концепцию «От рассвета до заката»: участники начнут забеги ранним утром, а завершатся соревнования вечером.
По словам заместителя генерального директора предприятия «Аммоний» Юрия Разбежкина, призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч рублей: за первое место предусмотрено 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч. Он отметил, что ежегодно в соревнованиях участвуют команды крупных предприятий республики.
Для участников корпоративного чемпионата подготовлено отдельное положение. Регистрация команд открыта по ссылке: taplink.cc/heroracemendeleevsk.
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что этой весной в городе уже проходил кубок по гонкам с препятствиями на 100-метровой полосе. По его словам, площадка используется как для тренировок спортсменов, так и для занятий детей.
Для детских стартов на «Гонке Героев» организуют отдельную полосу препятствий. Также в рамках мероприятия пройдет конкурс костюмированных команд: лучший взвод, преодолевший трассу в образах, получит специальный приз в размере 50 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.