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Предприятия Татарстана примут участие в «Гонке Героев» в Менделеевске

В Менделеевске 25 июля пройдет пятая по счету «Гонка Героев».

Источник: ИА Татар-информ

В рамках мероприятия состоится корпоративный чемпионат по гонкам с препятствиями среди предприятий республики. Участие смогут принять команды, полностью сформированные из сотрудников одной компании.

В этом году организаторы выбрали концепцию «От рассвета до заката»: участники начнут забеги ранним утром, а завершатся соревнования вечером.

По словам заместителя генерального директора предприятия «Аммоний» Юрия Разбежкина, призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч рублей: за первое место предусмотрено 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч. Он отметил, что ежегодно в соревнованиях участвуют команды крупных предприятий республики.

Для участников корпоративного чемпионата подготовлено отдельное положение. Регистрация команд открыта по ссылке: taplink.cc/heroracemendeleevsk.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что этой весной в городе уже проходил кубок по гонкам с препятствиями на 100-метровой полосе. По его словам, площадка используется как для тренировок спортсменов, так и для занятий детей.

Для детских стартов на «Гонке Героев» организуют отдельную полосу препятствий. Также в рамках мероприятия пройдет конкурс костюмированных команд: лучший взвод, преодолевший трассу в образах, получит специальный приз в размере 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.