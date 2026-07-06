Земля 6 июля достигнет самой дальней точки орбиты от Солнца

По данным специалистов, орбита Земли имеет форму, близкую к эллипсу, поэтому расстояние до Солнца в течение года меняется примерно на 3%. В момент афелия оно составит около 152 093 251 км, или 1,0167 астрономической единицы. Именно в этот день солнечный диск будет выглядеть самым «сжатым» по угловому диаметру: 31 угловая минута и 31 угловая секунда.