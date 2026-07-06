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Погода в Нижнем Новгороде 6 июля: днём до +22°, возможен слабый дождь

Ночью столбик термометра опустится до +14°.

Источник: Время

Утром 6 июля в Нижнем Новгороде температура составила +18°C ясно, следует из данных портала Яндекс. Погода. Дует южный ветер со скоростью 4 м/с, атмосферное давление — 735 мм рт. ст., влажность — 69%.

По прогнозу, слабый дождь ожидается во второй половине дня с 13:00 до 17:00.

Днём воздух прогреется до +22°C при юго‑западном ветре 5 м/с и влажности 56%, вечером ожидается около +19°C.

Ночью столбик термометра опустится до +14°C, ветер ослабнет до 3 м/с и сменит направление на южное, влажность достигнет 79%.

УФ‑индекс высокий — 6. Магнитное поле оценивается как 4 — слабая буря.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде было объявлено штормовое предупреждение.