Аналитик Муртазин: эпоха дешевой электроники кончилась

«Развертывание соответствующего производства — вопрос значительных (как правило, миллиардных) инвестиций и времени (как правило — около 2 лет). Соответственно, производители не могут одномоментно построить необходимые мощности, например, потому что у них нет достаточных финансовых возможностей для инвестирования. Но если такие возможности и есть, то остается проблема времени — ни за какие средства нельзя построить производство за ночь или за месяц. Мощности производителей производственного оборудования (имеются в виду в том числе литографические системы для производства чипов нидерландской компании ASML, — “Газета.Ru”) — тоже не безграничны», — сказал независимый аналитик, автор Telegram-канала про микроэлектронику RUSmicro Алексей Бойко.