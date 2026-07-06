В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя. Такой прогноз на 6−10 июля дают синоптики Гидрометцентра России.
Температура воздуха днём в понедельник, вторник, среду и четверг составит +19°С, в пятницу — +21°С. Ночью столбик термометра будет опускаться до +12…+13°C. Всю неделю ожидается облачная погода. Осадки прогнозируют во все дни, кроме понедельника.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
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