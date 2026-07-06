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Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 6 июля

На территории региона ввели режим беспилотной опасности.

На территории Нижегородской области снова действует режим беспилотной опасности. Об этом жителей региона оповестили через SMS-рассылку в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим беспилотной опасности ввели на территории региона в 01:00 часов 6 июля. По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили на территории страны 519 беспилотников. Нижегородкую область вражеские БПЛА не атаковали.

Из-за угрозы атаки БПЛА также ввели ограничения в местном аэропорту.

Ранее стало известно состояние нижегородцев, пострадавших при атаке БПЛА 2 июля.

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