Politico: УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой дисквалификации игрока США на ЧМ-2026

По информации издания, УЕФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация (КБФА) сейчас обсуждают дальнейшие шаги, однако окончательное решение о своих действиях еще не приняли.
Нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026 (матч закончился со счетом 2:0 в пользу американцев). Футболист должен был пропустить следующий матч против Бельгии, который состоится 7 июля, однако ФИФА разрешила ему выйти на поле. В КБФА заявили, что вердикт противоречит регламенту ЧМ.
Как сообщили журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian, в процесс пересмотра наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп.
Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американцы вышли без Балогана».