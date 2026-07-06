Politico: УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой дисквалификации игрока США на ЧМ-2026

Нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026 (матч закончился со счетом 2:0 в пользу американцев). Футболист должен был пропустить следующий матч против Бельгии, который состоится 7 июля, однако ФИФА разрешила ему выйти на поле. В КБФА заявили, что вердикт противоречит регламенту ЧМ.