Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле достигло 3,3 тыс

Количество погибших из-за землетрясений в Венесуэле, по данным на 5 июля, выросло до 3342. Пострадали из-за разрушительного явления 16 740 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в X.
По его данным, спасены 6462 человека.
4 июля CNN со ссылкой на правительство страны сообщил, что по меньшей мере 2954 человека погибли при землетрясениях в Венесуэле. Геологическая служба США (USGS) заявила ранее о высокой вероятности того, что итоговое число погибших превысит 10 тыс. человек.
Как сообщает Родригес, обрушилось более 190 зданий, повреждения получили 856. Домов лишись 17 345 человек. Из больниц выписали 23 820 пострадавших.
В ликвидации последствий землетрясений задействовано 29,5 тыс. человек личного состава, участие также принимают 4 тыс. международных специалистов и около 27,5 тыс. волонтеров.
Вечером 24 июня у побережья Венесуэлы произошли два мощных подземных толчка. Магнитуда первого составила 7,2, второго — 7,5, интервал между ними не превысил одной минуты. По данным USGS, эти землетрясения стали сильнейшими в стране с 1900 года.
Исполняющая обязанности президента Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения.
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