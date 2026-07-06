В Хабаровском крае Комсомольский НПЗ возобновит работу на этой неделе

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу уже на этой неделе. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на рынок Хабаровского края.
"НПЗ потребуется некоторое время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохранятся в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах, но это временно, — отметили в минпромторге региона со ссылкой на краевое минэнерго.
Отмечается, что в первоочередном порядке топливом обеспечиваются экстренные службы и сельхозпредприятия. Такое поручение поставил президент Владимир Путин.
Сегодня в крае действует 178 заправок. На 108 из них топливо в достаточном количестве.