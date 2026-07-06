В Хабаровском крае Комсомольский НПЗ возобновит работу на этой неделе

"НПЗ потребуется некоторое время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохранятся в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах, но это временно, — отметили в минпромторге региона со ссылкой на краевое минэнерго.