Новости Татарстана 6 июля: Режим БПЛА, задержки рейсов и жара до +32

6 июля в Татарстане началось с череды событий: республика одновременно оказалась под угрозой атаки беспилотников, под ударом стихии с грозами и градом, а также столкнулась с несколькими резонансными происшествиями — от нападения таксиста на подростка до жесткого ДТП с мотоциклом, влетевшим в остановку. О самых громких новостях региона за последние сутки — в материале Kazan.aif.ru.
Небо на замке.
С раннего утра 6 июля в трех крупнейших городах республики — Казани, Нижнекамске и Бугульме — объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее предупреждение было опубликовано Росавиацией в 04:17 по московскому времени. В целях безопасности федеральное агентство ввело временные ограничения на прием и выпуск всех воздушных судов в этих авиаузлах.
По данным онлайн-табло международного аэропорта Казани, график полетов оказался серьезно дезорганизован: в настоящий момент задерживаются 9 рейсов на вылет и 13 на прилет. Часть бортов уже ушли на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на официальных сайтах авиаперевозчиков и в контакт-центрах. О сроках отмены ограничений будет сообщено дополнительно.
Контрастная погода.
На фоне новостей о беспилотниках синоптики Гидрометцентра РТ представили противоречивый прогноз на 6 июля. Жителей республики ждут кратковременные дожди, местами переходящие в мощные грозы с локальным градом. Ветровой режим будет неспокойным: при грозах порывы западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду, что требует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.
Температурный фон также будет неоднородным. Ночью столбики термометров показывали комфортные +16… +21 градус. Днем воздух прогреется до +23… +28 градусов в центральной части, а на востоке республики ожидается настоящая жара до +32 градусов — локальный максимум для начала июля. В Казани также прогнозируются кратковременные дожди с грозами: ночью +19… +21, днем — до +27 градусов.
Нападение таксиста на подростка взял на контроль Бастрыкин.
Резонансный инцидент, произошедший в Казани, привлек внимание федерального центра. По данным следственных органов, в социальных сетях появилась информация о конфликте, в ходе которого водитель такси напал на несовершеннолетнего пешехода. Причиной, предположительно, стал отказ подростка уступить дорогу автомобилю.
По данному факту Следственным комитетом по Республике Татарстан организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Ситуация находится на личном контроле у Председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя регионального управления Марату Дулкарнаеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Жесткое ДТП на Горьковском шоссе.
На Горьковском шоссе мотоцикл столкнулся с попутным минивэном. От мощного удара двухколесное транспортное средство по инерции отбросило на остановку общественного транспорта «Олимпиец», где в этот момент находились люди.
В результате аварии пострадали четыре человека. Трое пешеходов, ожидавших автобус, были доставлены в больницу. Сам мотоциклист, получивший тяжелые травмы, также госпитализирован. На месте происшествия работали экстренные службы. Причины и точные обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.
Принудительное взыскание.
В Тетюшском районе судебные приставы применили жесткие меры к местной предпринимательнице, накопившей крупный налоговый долг. Как сообщает УФССП региона, сумма задолженности бизнесвумен превысила 461 тысячу рублей. Женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, проигнорировала уведомления и не погасила долг в добровольном порядке.
В результате приставы перешли к принудительному исполнению — был наложен арест на принадлежащую должнице долю в жилом доме. Кроме того, за несвоевременность уплаты к основной сумме добавился исполнительский сбор в размере более 55 тысяч рублей. Теперь женщине грозит не только потеря части недвижимости, но и дополнительные финансовые потери.