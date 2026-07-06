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Украинские дроны атаковали Волгоградскую область

Больше 500 украинских дронов атаковали территорию России сегодняшней ночью. Их целью стала и.

Больше 500 украинских дронов атаковали территорию России сегодняшней ночью. Их целью стала и Волгоградская область.

БПЛА самолетного типа уничтожили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областях и в Республике Крым. Смертоносные летательные аппараты ВСУ также направили на Псковскую, Новгородскую, Орловскую, Тульскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Ленинградскую и Московскую области.

Неспокойно сегодняшней ночью было и на юге страны. Дроны ВСУ были уничтожены в Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае.

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти пять часов. Из-за ограничений в городе временно приостанавливали работу аэропорта.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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