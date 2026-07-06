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Пожары и аварии унесли жизни 15 человек за неделю в Ростовской области

Двое детей погибли в результате пожаров за неделю в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю на территории Ростовской области жертвами происшествий стали 15 человек, в том числе трое детей. Такую статистику с 29 июня по 5 июля озвучили в региональном управлении МЧС.

— На водных объектах утонули четыре человека, включая несовершеннолетнего. В результате 67 техногенных пожаров погибли четверо жителей, среди которых двое детей. Также спасатели 28 раз выезжали на ДТП, где погибли семь человек, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в донском регионе зафиксировали 118 случаев горения сухой растительности и мусора. Пожарные расчеты трижды тушили огонь на землях лесного фонда.

Напомним, 4 июля в хуторе Нижнеясиновском Каменского района загорелся частный дом. При возгорании погиб 79-летний маломобильный пенсионер, а его супруга получила ожоги дыхательных путей и попала в больницу.

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