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Футбольному клубу «СКА-Хабаровск» исполнилось 80 лет

Мероприятия в честь Дня рождения проведут в августе.

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» отмечает сегодня 80 лет. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его история началась 6 июля 1946 года с матча в первенстве России. За десятилетия «СКА-Хабаровск» пережил тысячи матчей, побед и испытаний.

— Сегодня «СКА-Хабаровск» — это не просто футбольный клуб. Это часть истории дальневосточного футбола, символ армейских традиций и команда, объединяющая людей разных поколений. Спасибо всем, кто был и остается частью нашей большой красно-синей семьи. Вместе мы пишем историю клуба и продолжаем двигаться вперед, — добавили в клубе.

Юбилейную дату команда планирует праздновать уже в августе этого года.

— Дата круглая, пропустить мы ее не можем. Однако сейчас игроки усиленно готовятся к матчам в Первой лиге предстоящего сезона, поэтому праздновать День рождения планируем в августе. Зрителей ожидает фестиваль и, конечно, встреча в формате «разговоры с болельщиками», — рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Подробности станут известны позже.

Напомним, что первый матч Лиги PARI сезона 2026/27 красно-синие проведут 13 июля на выезде с ФК «Челябинск».