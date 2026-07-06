Футбольному клубу «СКА-Хабаровск» исполнилось 80 лет

— Сегодня «СКА-Хабаровск» — это не просто футбольный клуб. Это часть истории дальневосточного футбола, символ армейских традиций и команда, объединяющая людей разных поколений. Спасибо всем, кто был и остается частью нашей большой красно-синей семьи. Вместе мы пишем историю клуба и продолжаем двигаться вперед, — добавили в клубе.