Путин подписал закон для поддержки поставок бензина и дизеля

Эти меры принимаются на фоне перебоев с поставками топлива в некоторых регионах. Ранее Владимир Путин высказался о топливном кризисе в России. Для стабилизации рынка власти уже ввели запрет на экспорт бензина, изменили правила биржевых торгов и предусмотрели налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.