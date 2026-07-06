Путин подписал закон для поддержки поставок бензина и дизеля

Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь обеспечить внутренний рынок бензином и дизельным топливом и поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы.
По новому закону, виды топлива, которые можно выпускать в оборот, будет определять правительство. Также допускается производство высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с другими компонентами. Такой бензин будут учитывать как полноценное автомобильное топливо.
Компании смогут получать демпфер и при производстве топлива путем смешения. Демпфер — это механизм, при котором государство компенсирует нефтяным компаниям часть разницы между экспортной и внутренней ценой топлива, чтобы сдерживать цены на российском рынке.
Кроме того, отдельные организации, список которых определит правительство, смогут получать демпфер и при импорте готового топлива из-за рубежа. Закон также продлевает до конца года действие модернизационных соглашений для НПЗ, которые инвестируют в развитие более 100 млрд рублей.
Эти меры принимаются на фоне перебоев с поставками топлива в некоторых регионах. Ранее Владимир Путин высказался о топливном кризисе в России. Для стабилизации рынка власти уже ввели запрет на экспорт бензина, изменили правила биржевых торгов и предусмотрели налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.