Мужчина впал в кому и увидел будущее, которое сбылось с пугающей точностью

В этом состоянии ему приснился сон, в котором он жил с женой и двумя детьми-близнецами в доме на берегу озера. Когда британца вернули в сознание, у него случилась остановка сердца, и он снова впал в кому. Во втором видении Эктон оказался в хижине с тренажером. Чем больше я занимался на нем, тем больше времени мне давалось на жизнь. У меня на запястье были часы, которые отсчитывали восемь дней. Каждый раз, когда заканчивался день, я верил, что мне осталось меньше времени в коме, рассказал он.