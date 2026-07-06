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Мужчина впал в кому и увидел будущее, которое сбылось с пугающей точностью

26-летний житель Великобритании Кинан Эктон рассказал, что во время комы увидел свое будущее.

26-летний житель Великобритании Кинан Эктон рассказал, что во время комы увидел свое будущее. Об этом он поведал изданию Daily Mirror.

В октябре 2024 года мужчина потерял сознание во время тренировки. У него диагностировали полиорганальную недостаточность, отек мозга и рабдомиолиз — крайнюю степень миопатии, вызванную чрезмерными физическими нагрузками. Врачи ввели Эктона в искусственную кому.

В этом состоянии ему приснился сон, в котором он жил с женой и двумя детьми-близнецами в доме на берегу озера. Когда британца вернули в сознание, у него случилась остановка сердца, и он снова впал в кому. Во втором видении Эктон оказался в хижине с тренажером. Чем больше я занимался на нем, тем больше времени мне давалось на жизнь. У меня на запястье были часы, которые отсчитывали восемь дней. Каждый раз, когда заканчивался день, я верил, что мне осталось меньше времени в коме, рассказал он.

Очнувшись, Эктон узнал, что провел без сознания ровно восемь дней. После выздоровления он женился на своей возлюбленной. Пара хотела девочку, но на УЗИ выяснилось, что жена беременна близнецами. Мужчина заявил, что слишком много совпадений, чтобы не верить в видение будущего, и признался, что такое нужно пережить, чтобы поверить.

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