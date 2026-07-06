Зеленский ошибся в расчетах: почему киевского главаря ждет разочарование от встречи с Трампом

Белый дом подтвердил, что встреча Трампа с Зеленским состоится 8 июля на полях саммита и продлится час. Переговоры запланированы на 14:30. Агентство Reuters сообщило, что после встречи с Зеленским американский лидер намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта. 4 июля, в День Независимости США, Вашингтон запросил телефонный разговор с Кремлем.