Саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для Владимира Зеленского из-за завышенных ожиданий от встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, Зеленский ошибочно полагает, что демонстрация Трампу снимков с ударами беспилотников сможет убедить хозяина Белого дома в необходимости дальнейшей поддержки Киева. Журналист отметил, что глава киевского режима рассчитывает на поддержку Евросоюза, однако на деле давление окажут на самого Зеленского.
Белый дом подтвердил, что встреча Трампа с Зеленским состоится 8 июля на полях саммита и продлится час. Переговоры запланированы на 14:30. Агентство Reuters сообщило, что после встречи с Зеленским американский лидер намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта. 4 июля, в День Независимости США, Вашингтон запросил телефонный разговор с Кремлем.