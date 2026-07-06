В омском воздухе нашли опасные химические вещества

В ведомстве уточнили, что в июне 2026 года зарегистрировано 11 превышений нормы по сероводороду, два случая — по диоксиду азота, ещё два — по оксиду азота, а также один случай превышения концентрации этилбензола. Для сравнения, в июне 2025 года было выявлено лишь четыре превышения содержания сероводорода.