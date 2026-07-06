В омском воздухе нашли опасные химические вещества

В июне 2026 года стационарные посты и передвижная экологическая лаборатория в Омске зафиксировали 16 случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Как сообщает NGS55, ссылаясь на региональное министерство природных ресурсов и экологии, метеорологи пришли к выводу, что в большинстве эпизодов ухудшение качества воздуха было связано с погодными условиями.
В ведомстве уточнили, что в июне 2026 года зарегистрировано 11 превышений нормы по сероводороду, два случая — по диоксиду азота, ещё два — по оксиду азота, а также один случай превышения концентрации этилбензола. Для сравнения, в июне 2025 года было выявлено лишь четыре превышения содержания сероводорода.
Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Кировском и Октябрьском округах — в каждом из них зафиксировано по восемь эпизодов. Самое значительное превышение было отмечено 10 июня в Октябрьском округе. По информации министерства, основными источниками загрязнения выступают промышленные предприятия.
Напомним, что в конце июня жители Левого берега жаловались на кашель и удушье. Тогда министр природных ресурсов Омской области Евгений Ковтун пояснил, что летом в жару учащаются периоды неблагоприятных метеоусловий: вредные вещества не рассеиваются и скапливаются у земли.