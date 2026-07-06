Началась вторая волна приема заявлений для зачисления в школы омских первоклашек

«С 6 июля стартует вторая волна приема заявлений для зачисления детей в первый класс. В первую волну до 30 июня принимались заявления от семей, проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна предназначена для всех остальных желающих. Родители могут выбрать учреждение, в котором есть свободные места, и подать документы. При этом документы в учреждениях принимаются до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2026 года», — сообщает министерство образования Омской области в своем МАХ-канале.