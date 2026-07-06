В Красноярске няня украла шубу и украшения на 1,3 млн рублей и получила «условку»

В Красноярске суд вынес приговор женщине, которая работала няней и украла у работодателей золотые украшения и норковую шубу. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».
В полицию обратился житель Красноярска. Он рассказал, что у его жены из квартиры пропали золотые кольца и шуба из норки. Под подозрение попала няня, которую семья нашла по объявлению в интернете еще в 2023 году.
Следствие установило, что в конце сентября прошлого года женщина, находясь в квартире работодателей, взяла из шкафа шубу и золотое кольцо, лежавшее на сейфе. Похищенное она отнесла в ломбард. Когда хозяева не сразу заметили пропажу, в начале октября няня похитила еще два золотых кольца и также сдала их в ломбард. Полученные деньги она потратила на личные нужды.
Полицейские нашли похищенное имущество в ломбарде и изъяли его. Кольца и шубу вернули потерпевшим. В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже. Центральный районный суд Красноярска признал ее виновной и назначил 3 года лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.