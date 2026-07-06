В Красноярске няня украла шубу и украшения на 1,3 млн рублей и получила «условку»

Следствие установило, что в конце сентября прошлого года женщина, находясь в квартире работодателей, взяла из шкафа шубу и золотое кольцо, лежавшее на сейфе. Похищенное она отнесла в ломбард. Когда хозяева не сразу заметили пропажу, в начале октября няня похитила еще два золотых кольца и также сдала их в ломбард. Полученные деньги она потратила на личные нужды.