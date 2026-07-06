Через Багаевский гидроузел перевезено 1,5 млн тонн грузов

Багаевский гидроузел распологается в районе х. Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне 2025 года заявляли о его готовности на 95%. Окончательный ввод гидроузла запланирован на 2028 год.