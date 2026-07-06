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Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами.

С 02:25 6 июля в аэропорту Нижнего Новгорода (им. Чкалова) введены ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом проинформировала Росавиация.

Теперь осуществление взлётов и посадок допускается исключительно при наличии согласования с уполномоченными структурами. Данная мера реализована в целях усиления защиты гражданской авиации и обеспечения безопасности полётов.

Пресс‑служба аэропорта советует путешественникам отслеживать актуальную информацию о статусе своих рейсов с помощью онлайн‑табло.

Ранее нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 6 июля.

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