Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

С 02:25 6 июля в аэропорту Нижнего Новгорода (им. Чкалова) введены ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом проинформировала Росавиация.
Теперь осуществление взлётов и посадок допускается исключительно при наличии согласования с уполномоченными структурами. Данная мера реализована в целях усиления защиты гражданской авиации и обеспечения безопасности полётов.
Пресс‑служба аэропорта советует путешественникам отслеживать актуальную информацию о статусе своих рейсов с помощью онлайн‑табло.
Ранее нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 6 июля.
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