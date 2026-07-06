Жительница Прикамья ради выезда за границу уничтожила весь борщевик на участке

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения судебного решения. Предупреждения не повлияли на позицию должницы. В итоге с нее взыскали исполнительский сбор 10 тыс. руб. и ограничили в праве выезда за пределы России.