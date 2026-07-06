Почти 40 городов и сел Красноярского края получили усиленный 4G Билайна

«Команда Билайна усилила сеть 4G почти в 40 населенных пунктах Красноярского края — как в городах, так и в небольших поселках, — рассказал директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин. — Дополнительные базовые станции заработали рядом с жилыми кварталами, объектами социальной инфраструктуры и частной застройкой. Для клиентов это прежде всего удобство в повседневной жизни: можно без задержек смотреть фильмы и видео онлайн, быстро отправлять фото и сообщения в соцсетях и мессенджерах, записываться на онлайн-консультации с врачами или пользоваться цифровыми сервисами даже в периоды высокой нагрузки на сеть».