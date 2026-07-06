Почти 40 городов и сел Красноярского края получили усиленный 4G Билайна

Билайн расширил сеть 4G почти в 40 населенных пунктах Красноярского края.
Инженеры компании запустили дополнительные базовые станции в городах краевого значения и сравнительно небольших селах и деревнях. В результате для местных жителей повысилось качество связи в жилых районах и внутри зданий, а нагрузка на сеть снизилась.
В частности, более уверенный мобильный интернет и голосовая связь стали доступны жителям Ачинска, Бородино, Дивногорска, Железногорска, Заозерного, Минусинска и Назарово. После модернизации сеть работает стабильно даже в трафиковые часы пик, позволяя клиентам комфортно пользоваться цифровыми сервисами — общаться в мессенджерах или смотреть в соцсетях видео.
Сигнал 4G усилился также в 20 районах края: Ачинском, Березовском, Богучанском, Большемуртинском, Емельяновском, Ермаковском, Идринском, Иланском, Казачинском, Канском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Нижнеингашском, Рыбинском, Северо-Енисейском, Сухобузимском, Ужурском, Шушенском районах.
Так, в Манском районе покрытие расширилось в д. Кускун, д. Новоникольск, п. Первоманск, с. Шалинское. А всего емкость сети увеличилась в 32 населенных пунктах края. Полный список сел и деревень доступен по ссылке.
Сегодня жители этих поселков могут быстрее загружать файлы, смотреть фильмы и видео без скачивания, пользоваться государственными услугами онлайн и оставаться на связи с близкими.
Сеть стала надежнее и в местах с богатой историей. Так, качество онлайн-сервисов улучшилось в селе Бородино Рыбинского района, где пролегал Сибирский тракт. По дороге проезжали ссыльные декабристы, писатели Александр Радищев и Николай Чернышевский, а в 1891 году во время кругосветного путешествия — даже будущий император Николай II.
Дополнительная базовая станция также заработала в поселке Шушенское, где расположен музей под открытым небом площадью 17 гектаров с подлинными усадьбами конца XIX века. Благодаря уверенному сигналу местным жителям удобнее общаться онлайн, а туристам — делиться фото в соцсетях.
«Команда Билайна усилила сеть 4G почти в 40 населенных пунктах Красноярского края — как в городах, так и в небольших поселках, — рассказал директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин. — Дополнительные базовые станции заработали рядом с жилыми кварталами, объектами социальной инфраструктуры и частной застройкой. Для клиентов это прежде всего удобство в повседневной жизни: можно без задержек смотреть фильмы и видео онлайн, быстро отправлять фото и сообщения в соцсетях и мессенджерах, записываться на онлайн-консультации с врачами или пользоваться цифровыми сервисами даже в периоды высокой нагрузки на сеть».
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