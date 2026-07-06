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Инцидент на нижегородской канатке проверяют прокуратура и следствие

Прокуратура Нижегородской области и Следственный комитет проверяют инцидент на нижегородской канатной дороге, из-за которого спасатели эвакуировали 16 человек из кабинок воздушной переправы над Волгой. Об этом сообщили в ведомствах.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура Нижегородской области и Следственный комитет проверяют инцидент на нижегородской канатной дороге, из-за которого спасатели эвакуировали 16 человек из кабинок воздушной переправы над Волгой. Об этом сообщили в ведомствах.

Как писал «Ъ-Приволжье», 5 июля канатная дорога внепланово остановилась в условиях непогоды. Однако в двух кабинках в районе станции «Сенная» остались пассажиры. Их эвакуировали сотрудники МЧС.

В прокуратуре уточнили, что проверка организована по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

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