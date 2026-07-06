Губернатор Прикамья внес в заксобрание проект с новым порядком избрания главы Перми

Напомним, в соответствии с изменениями федерального законодательства для административных центров субъектов РФ отныне действует единый алгоритм избрания главы. Губернатор региона отбирает кандидатов на должность и передает представительному органу муниципалитета предложение по кандидатурам (не менее двух кандидатов). Далее депутаты из этого списка будут избирать главу краевой столицы.