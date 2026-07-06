Ростовская область стала лидером ЮФО по объемам микрозаймов

В соседнем Краснодарском крае за первые три месяца 2026 года микрофинансовые организации (МФО) выдали клиентам микрозаймов на сумму 765 млн руб., что на 9% меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Также наблюдается снижение количества заключенных договоров: в январе-марте 2026 года их было почти 8,9 тыс., что на 14% меньше год к году.