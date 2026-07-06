Нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты 6 июля

Временные ограничения на использование воздушного пространства действуют над Нижним Новгородом. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
С 02:26 нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Мера принята для обеспечения безопасности.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.
Ранее мы писали, что в Нижегородской области действует режим опасности по БПЛА.
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