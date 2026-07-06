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Нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты 6 июля

Он принимает и отправляет рейсы только по согласованию.

Источник: Живем в Нижнем

Временные ограничения на использование воздушного пространства действуют над Нижним Новгородом. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

С 02:26 нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Мера принята для обеспечения безопасности.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области действует режим опасности по БПЛА.

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