FT: в британском регуляторе предложили ввести финансовые правила для ИИ

По его словам, надзорным ведомствам придется самим массово внедрять ИИ, чтобы успеть за «скоростью и масштабами изменений» и быть в силах «отслеживать, выявлять и устранять риски». Основная проблема популярности нейросетей, по его мнению, заключается в том, что миллионы британцев уже используют чат-ботов для управления личными деньгами, хотя эта сфера никак не регулируется. Согласно докладу господина Миллса, пятая часть взрослого населения страны готова полностью доверить ИИ-моделям принятие решений по кредитам или сбережениям, что создает огромные риски.