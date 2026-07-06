В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила установить единовременную федеральную выплату для супружеских пар, проживших в официальном браке 50 лет и более. С соответствующим обращением она обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
По инициативе парламентария размер выплаты предлагается установить на уровне не менее 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Аналогичные меры поддержки, как отметила Буцкая, уже действуют в ряде российских регионов.
— Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака с последующей индексацией, — говорится в обращении.
По мнению депутата, введение единой выплаты поможет укрепить институт семьи, повысить общественное признание продолжительных браков и сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей в стране, передает РИА Новости.
Ранее депутат Государственной думы Каплан Панеш также предложил ввести ежегодную федеральную выплату за долгий брак. По его словам, предлагается выплачивать пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет, 15 тысяч — за 15 и так далее — с шагом в пять лет.