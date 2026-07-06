В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

Ранее депутат Государственной думы Каплан Панеш также предложил ввести ежегодную федеральную выплату за долгий брак. По его словам, предлагается выплачивать пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет, 15 тысяч — за 15 и так далее — с шагом в пять лет.