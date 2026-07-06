Красноярцев предупредили о наказании за хулиганство в Ночь Творилы

В канун языческого праздника Ивана Купалы, в ночь на 7 июля, пройдет так называемая «Ночь Творилы». Когда-то люди верили, что в это время активизируется нечистая сила.
Однако в современном видении некоторых людей народные забавы превратились в умышленную порчу и уничтожение чужого имущества. Прокуратура предупредила жителей Красноярского края, что за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Так, рисунки на стенах и порча скамеек квалифицируются как акт вандализма. Таким нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев.
За порчу чужого имущества также предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание — принудительные работы или лишение свободы до двух лет.
Кроме того, виновный должен будет возместить ущерб в полном объеме.