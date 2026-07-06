В Красноярском крае полицейский угрожал соседу убийством и теперь пойдет под суд

«Думая, что на этом все закончилось, мужчина развернулся и пошел домой. Но уже через несколько секунд ситуация приняла совсем другой оборот: хозяин квартиры выбежал вслед за ним, со спины применил удушающий приём, повалил на пол и, сдавливая шею, стал угрожать убийством. Потерпевший позже рассказал, что в тот момент не мог нормально дышать и всерьез опасался за свою жизнь. Остановить происходящее удалось лишь его супруге», — рассказали в прокуратуре.