В Красноярском крае полицейский угрожал соседу убийством и теперь пойдет под суд

В Железногорске Красноярского края прокуратура утвердила бывшему сотруднику полиции обвинение в угрозе убийством.
Преступление было совершено в январе этого года в одном из многоквартирных домов города. Ночью сосед пришел к фигуранту с просьбой сделать потише музыку, которая мешала ему уснуть. Но разговор не задался с первых минут и быстро перерос в конфликт.
«Думая, что на этом все закончилось, мужчина развернулся и пошел домой. Но уже через несколько секунд ситуация приняла совсем другой оборот: хозяин квартиры выбежал вслед за ним, со спины применил удушающий приём, повалил на пол и, сдавливая шею, стал угрожать убийством. Потерпевший позже рассказал, что в тот момент не мог нормально дышать и всерьез опасался за свою жизнь. Остановить происходящее удалось лишь его супруге», — рассказали в прокуратуре.
Сам экс-правоохранитель вину не признал: он утверждает, что это сосед напал на него, а он лишь пытался удержать его и защитить себя и свою семью.
Теперь по ч. 1 ст. 119 УК РФ бывшего представителя власти могут наказать обязательными или принудительными работами, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.