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Штрафы Telegram в России за полгода превысили 100 млн рублей

За шесть месяцев 2026 года суды в Москве оштрафовали Telegram на сумму более 100 млн руб., рассказали «Интерфаксу» в правоохранительных органах. Штрафы мессенджеру преимущественно назначены по статье КоАП о неудалении запрещенного в России контента.

За шесть месяцев 2026 года суды в Москве оштрафовали Telegram на сумму более 100 млн руб., рассказали «Интерфаксу» в правоохранительных органах. Штрафы мессенджеру преимущественно назначены по статье КоАП о неудалении запрещенного в России контента.

Только в мае Telegram штрафовали трижды — суммарно почти на 18 млн руб. В начале июня Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер еще на 3,8 млн руб. Тем не менее бизнес наращивает инвестиции в продвижение через Telegram.

Подробности — в материале «Ъ» «Запретный пост сладок».