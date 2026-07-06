В отдалённые районы Хабаровского края доставили почти 19 тысяч тонн продуктов по северному завозу

В Хабаровском крае продолжается северный завоз продовольствия в отдалённые и труднодоступные районы. На сегодняшний день доставлено около 19 тысяч тонн продуктов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, план выполнен почти на 50 процентов. Всего в этом сезоне планируется завезти 37 тысяч тонн продовольствия, а с учётом непродовольственных товаров — более 51 тысячи тонн. По поручению Дмитрия Демешина объёмы поставок увеличены на 40 процентов. Грузы доставляются в восемь муниципалитетов, при этом транспортные расходы субсидируются для трёх самых труднодоступных территорий — Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов и Охотского округа. На эти цели из краевого бюджета выделят 64 миллиона рублей.
— Основную часть грузов доставляют водным транспортом в период навигации, это самый бюджетный вариант, который позволит не допустить значительного роста цен, — отметила заместитель министра промышленности и торговли края Мария Радченко.
Кроме того, в апреле по поручению губернатора запущен социальный проект по снижению цен. С каждым пассажирским рейсом в Охотск доставляется по 300−400 килограммов продуктов с коротким сроком годности. Стоимость перевозки килограмма груза снижена с 670 до 200 рублей. Жители Охотска уже заметили результат: варенец подешевел с 400 до 115 рублей, капуста — с 500 до 180 рублей, десяток яиц — с 537 до 178 рублей, яблоки продаются по ценам Хабаровска. Проект планируют распространить на Аяно-Майский и другие северные районы.
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