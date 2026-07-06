В отдалённые районы Хабаровского края доставили почти 19 тысяч тонн продуктов по северному завозу

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, план выполнен почти на 50 процентов. Всего в этом сезоне планируется завезти 37 тысяч тонн продовольствия, а с учётом непродовольственных товаров — более 51 тысячи тонн. По поручению Дмитрия Демешина объёмы поставок увеличены на 40 процентов. Грузы доставляются в восемь муниципалитетов, при этом транспортные расходы субсидируются для трёх самых труднодоступных территорий — Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов и Охотского округа. На эти цели из краевого бюджета выделят 64 миллиона рублей.