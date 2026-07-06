Главные новости к утру 6 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 июля 2026.
Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома обсудит с украинским коллегой урегулирование украинского конфликта. После этой встречи американский лидер планирует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины
ВС РФ в ночное время нанесли массированный удар в ответ на атаки со стороны Киева. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В МИД назвали условие для полноценного диалога ЕС с Россией
Полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не изменит своих подходов и не начнет учитывать фундаментальные интересы России в сфере безопасности и реалии на земле, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у РФ нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.
Над главной мечетью Тегерана появился флаг с призывом к мести
Красный флаг с призывом к мести разместили над куполом главного религиозного комплекса Тегерана — Мосаллы имама Хомейни. Там последние три дня иранцы прощались с погибшим верховным лидером Али Хаменеи и членами его семьи. Город готовится к масштабному шествию с телами погибшего лидера и его родных.
Англия и Норвегия вышли в четвертьфинал ЧМ-2026
Определилась вторая пара четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Между собой сыграют сборная Норвегии, одолевшая бразильцев (2:1), и Англия, победившая одних из хозяев турнира, национальную команду Мексики (3:2). Футболисты Норвегии впервые в истории вышли в ¼ финала.