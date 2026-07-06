Главные новости к утру 6 июля 2026 года

Полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не изменит своих подходов и не начнет учитывать фундаментальные интересы России в сфере безопасности и реалии на земле, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у РФ нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.