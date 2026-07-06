7 июля ориентировочно в 14:00 на Обходе Красноярска в районе Солонцов изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в КрУДоре.
Изменения касаются ранее закрытого участка для устройства водопропускной трубы и монтажа подземного пешеходного перехода. Во вторник движение автомобилей снова запустят по основному направлению, но пока только по двум полосам — по одной в каждую сторону.
На выходных подрядчик уложил асфальтобетон на этих полосах. После переключения движения дорожники приступят к демонтажу временного объезда. Водителей просят учитывать изменения при выборе маршрута.
В КрУДоре напомнили, что реконструкция транспортной развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовала в прошлом году. В этом сезоне подрядчик приступил к основным работам.
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