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На Обходе Красноярска в районе Солонцов изменится схема движения

7 июля ориентировочно в 14:00 на Обходе Красноярска в районе Солонцов изменится схема движения транспорта.

7 июля ориентировочно в 14:00 на Обходе Красноярска в районе Солонцов изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в КрУДоре.

Изменения касаются ранее закрытого участка для устройства водопропускной трубы и монтажа подземного пешеходного перехода. Во вторник движение автомобилей снова запустят по основному направлению, но пока только по двум полосам — по одной в каждую сторону.

На выходных подрядчик уложил асфальтобетон на этих полосах. После переключения движения дорожники приступят к демонтажу временного объезда. Водителей просят учитывать изменения при выборе маршрута.

В КрУДоре напомнили, что реконструкция транспортной развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовала в прошлом году. В этом сезоне подрядчик приступил к основным работам.

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