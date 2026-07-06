Трамп показал новый дизайн купюры $100, которую чаще всех подделывают в Беларуси

Президент США Дональд Трамп показал новый дизайн купюры $100, которую чаще всего подделывают в Беларуси.
Изображение обновленной 100-долларовой банкноты лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social. Сильно внешний вид 100 долларов не изменился, но на купюре появилась подпись самого Трампа, размещенная над подписью министра финансов Скотта Бессента. При этом исчезла со своего места подпись казначея США.
К слову, в истории доллара это может стать первым случаем, когда подпись действующего американского президента может появиться на американских бумажных деньгах.
К слову, о планируемом обновлении дизайна доллара Министерство финансов США стало говорить еще в марте. Редизайн американского дензнака приурочен празднованию 250-летия Соединенных Штатов и годовщине принятия Декларации независимости.
Как прокомментировал глава Минфина США Скотт Бессент, появление подписи Трампа на банкнотах станет символом юбилейного года. Запущены ли новые банкноты в производство и когда они могут появиться в обращении пока не сообщалось.
Кстати, ранее Нацбанк назвал долларовую купюру, которую подделывают чаще всего.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о политической мудрости экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.