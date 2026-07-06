Следователи не нашли генетический материал Усольцевых на палке для ходьбы

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей несовершеннолетней дочерью перестали выходить на связь еще в сентябре 2025 года во время похода в горной местности. Первоначальные масштабные поиски не принесли положительных результатов и были временно приостановлены для анализа ситуации.