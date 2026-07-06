Следователи не нашли генетический материал Усольцевых на палке для ходьбы

Следственные органы сообщили, что на трости для скандинавской ходьбы, которую нашли в тайге во время поисков пропавшей семьи, не оказалось следов ДНК самих пропавших. Результаты судебно-медицинского исследования показали полное отсутствие биологического материала, принадлежащего Усольцевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.
Часть палки была обнаружена поисковиками в начале июня текущего года в районе Кутурчинского Белогорья. В ведомстве уточнили, что экспертиза уже завершена.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей несовершеннолетней дочерью перестали выходить на связь еще в сентябре 2025 года во время похода в горной местности. Первоначальные масштабные поиски не принесли положительных результатов и были временно приостановлены для анализа ситуации.
В середине июня 2026 года спасатели вновь вышли на задание. За несколько дней, с 17 по 21 число, группа обследовала более 50 квадратных километров труднопроходимой тайги, однако обнаружить членов семьи так и не удалось.