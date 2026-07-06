Эксперт: больничный можно продлить до года — что нужно знать

Леонов также напомнил, что в 2026 году максимальная дневная выплата по больничному для работающих граждан составит 6 827 рублей при страховом стаже от восьми лет и более. При стаже от пяти до восьми лет максимум — 5 461,92 рубля в день, при стаже менее пяти лет — 4 096,44 рубля в день. Сумма пособия за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ — 27 093 рублей.