Эксперт: больничный можно продлить до года — что нужно знать

Депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов сообщил RT, что врач может продлевать листок нетрудоспособности в большинстве случаев до десяти месяцев, а в особо тяжёлых ситуациях — например после серьёзных операций — больничный может быть оформлен на срок до 12 месяцев. По словам Леонова, на весь период нетрудоспособности сотрудник получает пособие, а длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией.
Парламентарий уточнил правила оплаты больничных при уходе за родственниками: если больничный связан с уходом за взрослым родственником, оплачиваемый период ограничен 30 днями в году. При уходе за ребёнком выплаты положены до 60 дней в год для детей до 7 лет, до 45 дней — для детей от 7 до 15 лет, и до 30 дней — для детей старше 15 лет.
Леонов также напомнил, что в 2026 году максимальная дневная выплата по больничному для работающих граждан составит 6 827 рублей при страховом стаже от восьми лет и более. При стаже от пяти до восьми лет максимум — 5 461,92 рубля в день, при стаже менее пяти лет — 4 096,44 рубля в день. Сумма пособия за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ — 27 093 рублей.
Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области изучила лучшие практики партнерской провинции Цзянси КНР в сфере охраны здоровья.